Россия нанесла два удара баллистикой по Запорожью: среди пострадавших есть "тяжелые"обновлено
Утром 18 августа Россия нанесла два ракетных удара по Запорожью, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
В 08:58 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения, в 09:00 – о скоростной цели на Запорожье.
В 09:03 Федоров написал о взрывах, в 09:05 – о повторных.
Впоследствии он сообщил, что россияне нанесли два удара по Запорожью – прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города.
По состоянию на 09:33 четыре человека получили ранения.
ОБНОВЛЕНО В 10:00. Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается. Госпитализированы шесть человек, из них двое – в тяжелом состоянии.
- Поздно вечером 17 августа Россия также ударила по Сумам и атаковала "шахедами" Одессу и район.
- По Харькову россияне ударили дважды: баллистикой поздно вечером 17-го и "шахедами" рано утром 18-го. В результате атаки БпЛА погибли пять человек, среди них подросток и годовалый ребенок. Еще 18 человек получили ранения, среди них шестеро детей.
