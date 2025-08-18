Россия нанесла два удара баллистикой по Запорожью: среди пострадавших есть "тяжелые"

Фото: Запорожский горсовет

Утром 18 августа Россия нанесла два ракетных удара по Запорожью, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В 08:58 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения, в 09:00 – о скоростной цели на Запорожье.

В 09:03 Федоров написал о взрывах, в 09:05 – о повторных.

Впоследствии он сообщил, что россияне нанесли два удара по Запорожью – прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города.

По состоянию на 09:33 четыре человека получили ранения.

ОБНОВЛЕНО В 10:00. Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается. Госпитализированы шесть человек, из них двое – в тяжелом состоянии.