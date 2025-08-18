Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа с Зеленским
Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским начнется 18 августа в 20:15 по киевскому времени. Расписание опубликовало медиа Roll Call, которое пишет о работе конгресса.
Согласно обнародованному расписанию, в 19:00 европейские лидеры прибывают в Белый дом. В 20:00 Трамп встречает Зеленского после чего начнется двусторонняя встреча.
Согласно расписанию, переговоры продлятся около часа.
После разговора Трампа с Зеленским в 22:00 по киевскому времени руководитель Штатов встретится с европейскими лидерами, после чего начнется многосторонняя встреча президента США с руководителями стран Европы.
Встреча Трампа с Зеленским происходит после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.
- До встречи Трампа и Зеленского присоединятся президент Еврокомиссии, генсек НАТО, президенты Финляндии, Франции, премьер Британии, канцлер Германии и другие
- Зеленский уже прибыл в Вашингтон, где у него запланирована встреча с Трампом.
