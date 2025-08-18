Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа с Зеленским

Трамп сначала проведет отдельную встречу с Зеленским, а уже после этого будет встреча с европейскими лидерами

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским начнется 18 августа в 20:15 по киевскому времени. Расписание опубликовало медиа Roll Call, которое пишет о работе конгресса.

Согласно обнародованному расписанию, в 19:00 европейские лидеры прибывают в Белый дом. В 20:00 Трамп встречает Зеленского после чего начнется двусторонняя встреча.

Согласно расписанию, переговоры продлятся около часа.

После разговора Трампа с Зеленским в 22:00 по киевскому времени руководитель Штатов встретится с европейскими лидерами, после чего начнется многосторонняя встреча президента США с руководителями стран Европы.

Встреча Трампа с Зеленским происходит после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

