Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа з Зеленським

Трамп спочатку проведе окрему зустріч з Зеленським, а вже після цього буде зустріч з європейськими лідерами

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським розпочнеться 18 серпня о 20:15 за київським часом. Розклад опублікувало медіа Roll Call, яке пише про роботу конгресу.

Згідно з оприлюдненим розкладом, о 19:00 європейські лідери прибувають до Білого дому. О 20:00 Трамп зустрічає Зеленського після чого розпочнеться двостороння зустріч.

Згідно з розкладом, переговори триватимуть близько години.

Після розмови Трампа з Зеленським о 22:00 за київським часом керівник Штатів зустрінеться з європейськими лідерами, після чого розпочнеться багатостороння зустріч президента США з керівниками країн Європи.

Зустріч Трампа з Зеленським відбувається після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці.

Про наслідки саміту президента США й російського диктатора та приготування до зустрічі керівників України й Європи з Трампом 18 серпня читайте в хроніці LIGA.net.