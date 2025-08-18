Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа з Зеленським
Зустріч президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським розпочнеться 18 серпня о 20:15 за київським часом. Розклад опублікувало медіа Roll Call, яке пише про роботу конгресу.
Згідно з оприлюдненим розкладом, о 19:00 європейські лідери прибувають до Білого дому. О 20:00 Трамп зустрічає Зеленського після чого розпочнеться двостороння зустріч.
Згідно з розкладом, переговори триватимуть близько години.
Після розмови Трампа з Зеленським о 22:00 за київським часом керівник Штатів зустрінеться з європейськими лідерами, після чого розпочнеться багатостороння зустріч президента США з керівниками країн Європи.
Зустріч Трампа з Зеленським відбувається після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці.
Про наслідки саміту президента США й російського диктатора та приготування до зустрічі керівників України й Європи з Трампом 18 серпня читайте в хроніці LIGA.net.
- До зустрічі Трампа й Зеленського доєднаються президентка Єврокомісії, генсек НАТО, президенти Фінляндії, Франції, прем'єр Британії, канцлер Німеччини та інші
- Зеленський уже прибув до Вашингтона, де у нього запланована зустріч із Трампом.
