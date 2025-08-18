Зеленський вже прилетів до Вашингтона на зустріч з Трампом

Президент сподівається, що "спільна сила" з Америкою і з європейськими партнерами примусить Росію до справжнього миру

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленський уже прибув до Вашингтона, де у нього запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це він написав у своїх акаунтах в соцмережах.

Зеленський подякував Трампу за запрошення. Також буде розмова із європейськими лідерами.

"Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим", – наголосив він.

Президент додав, що це має бути не так, як коли Україну змусили віддати Крим і частину Донбасу, а російський диктатор Володимир Путін використав це як плацдарм для нового нападу. Або ж коли Україні дали "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало.

"Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що зараз українські сили мають успіхи на Донеччині та Сумщині.

"Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру", – додав він.