Зеленский уже прилетел в Вашингтон на встречу с Трампом

Президент надеется, что "общая сила" с Америкой и с европейскими партнерами принудит Россию к настоящему миру

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон, где у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.

Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение. Также будет разговор с европейскими лидерами.

"Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным", – подчеркнул он.

Президент добавил, что это должно быть не так, как когда Украину заставили отдать Крым и часть Донбасса, а российский диктатор Владимир Путин использовал это как плацдарм для нового нападения. Или же когда Украине дали "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало.

"Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас у украинских сил есть успехи в Донецкой и Сумской областях.

"Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру", – добавил он.