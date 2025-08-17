Россияне атакуют Украину баллистикой: в Харькове ракета попала между многоэтажек

Вечером 17 августа оккупанты нанесли удары по Украине – известно о пострадавших в Харькове

Харьков (Иллюстративный скриншот)

Российские оккупанты атакуют Украину баллистическими ракетами – одна из них попала по жилой застройке в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Прилет в Индустриальном районе произошел между многоэтажек – по меньшей мере в шести из них выбиты окна. Пострадавших пока двое, одна из них девочка 13 лет", – написал он.

Другая пострадавшая – 21-летняя женщина, сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь, написавший руководитель обладминистрации Олег Синегубов.

"Также пострадала 60-летняя женщина в результате вражеского удара по Харькову", – сообщил он позже.

ОБНОВЛЕНО в 23:32. "44-летний мужчина и 69-летняя женщина получили острую реакцию на стресс в результате ракетного удара по Индустриальному району Харькова. Всем пострадавшим оказывается помощь. На месте "прилета" работают профильные службы", – написавший Синегубов. Впоследствии за помощью медиков обратилась 27-летняя женщина.

Кроме Харькова российский удар, предварительно, баллистической ракетой произошел в Сумах – захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру.

"По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются", – отметил руководитель ОВА Олег Григоров.

И.о. мэра Сум Артем Кобзарь публикует фото:

Фото: Telegram Артем Кобзарь

Также Воздушные силы ВСУ сообщали о движении скоростной цели на Павлоград Днепропетровской области – Суспільне писалочто в городе были слышны звуки взрывов.

Параллельно с этим происходит атака "шахедами" по Одессе и району, сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.