Россияне убили ребенка, ранили шесть человек в Запорожской области

Погибший подросток и большинство пострадавших – из одной семьи

Фото: ГСЧС

Из-за российского обстрела села Новояковлевка Запорожского района погиб ребенок, еще двое несовершеннолетних и четверо взрослых получили ранения. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

Оккупанты совершили две атаки по населенному пункту, предварительно, использовав фугасные авиабомбы.

"В результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители – 40-летний папа и 36-летняя мать – ранены", – написал Федоров.

Также пострадали двое мужчин 41 и 51 лет – им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил чиновник.

"Дом семьи разрушен. Изуродованы и дома, расположенные рядом", – добавил руководитель ОВА.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям пишет, что удар произошел в 18:15: "В результате удара занялись хозяйственные постройки и трактор на площади 100 кв м. Взрывная волна разрушила жилой дом и повредила соседние дома... Количество пострадавших уточняется".

На месте работают все экстренные службы, по факту атаки проводится расследование, отметили в ГСЧС.