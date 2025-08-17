Россияне убили ребенка, ранили шесть человек в Запорожской области
Из-за российского обстрела села Новояковлевка Запорожского района погиб ребенок, еще двое несовершеннолетних и четверо взрослых получили ранения. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
Оккупанты совершили две атаки по населенному пункту, предварительно, использовав фугасные авиабомбы.
"В результате обстрела погиб 15-летний парень. Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители – 40-летний папа и 36-летняя мать – ранены", – написал Федоров.
Также пострадали двое мужчин 41 и 51 лет – им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил чиновник.
"Дом семьи разрушен. Изуродованы и дома, расположенные рядом", – добавил руководитель ОВА.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям пишет, что удар произошел в 18:15: "В результате удара занялись хозяйственные постройки и трактор на площади 100 кв м. Взрывная волна разрушила жилой дом и повредила соседние дома... Количество пострадавших уточняется".
На месте работают все экстренные службы, по факту атаки проводится расследование, отметили в ГСЧС.
- В ночь на 16 августа, когда проходил саммит Трампа и Путина на Аляске, Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 85 дронами. В результате обстрела были попадания 24 дронов на 12 локациях.
