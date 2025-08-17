Росіяни вбили дитину, поранили шість людей у Запорізькій області

Загиблий підліток та більшість постраждалих – з однієї родини

Фото: ДСНС

Через російський обстріл села Новояковлівка Запорізького району загинула дитина, ще двоє неповнолітніх та четверо дорослих дістали поранень. Про це повідомив глава обладміністрації Іван Федоров.

Окупанти здійснили дві атаки по населеному пункту, попередньо, використавши фугасні авіабомби.

"Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки – 40-річний тато і 36-річна мати – поранені", – написав Федоров.

Також постраждали двоє чоловіків 41 та 51 років – їм надається необхідна медична допомога, зазначив чиновник.

"Будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки, розташовані поруч", – додав керівник ОВА.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Держслужба з надзвичайних ситуацій пише, що удар стався о 18:15: "Унаслідок удару зайнялися господарчі споруди та трактор на площі 100 кв м. Вибухова хвиля зруйнувала житловий будинок та пошкодила сусідні оселі... Кількість постраждалих уточнюється".

На місці працюють усі екстрені служби, за фактом атаки проводиться розслідування, зазначили у ДСНС.