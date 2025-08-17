Росіяни атакують Україну балістикою: у Харкові ракета влучила поміж багатоповерхівок
Російські окупанти атакують Україну балістичними ракетами – одна з них поцілила по житловій забудові у Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Прильот в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок – щонайменше у шістьох з них вибиті вікна. Постраждалих наразі двоє, одна з них дівчинка 13 років", – написав він.
Інша постраждала – 21-річна жінка, зараз медики надають їм всю необхідну допомогу, написав керівник обладміністрації Олег Синєгубов.
"Також постраждала 60-річна жінка внаслідок ворожого удару по Харкову", – повідомив він згодом.
ОНОВЛЕНО о 23:32. "44-річний чоловік та 69-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Усім постраждалим надається допомога. На місці "прильоту" працюють профільні служби", – написав Синєгубов. Згодом по допомогу медиків звернулась 27-річна жінка.
Окрім Харкова російський удар, попередньо, балістичною ракетою стався у Сумах – загарбники атакували цивільну інфраструктуру.
"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються", – зазначив керівник ОВА Олег Григоров.
В.о. мера Сум Артем Кобзар публікує фото:
Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух швидкісної цілі на Павлоград Дніпропетровської області – Суспільне писало, що в місті було чути звуки вибухів.
Паралельно з цим відбувається атака "шахедами" по Одесі та району, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.
- У неділю, 17 серпня, через російський обстріл села Новояковлівка Запорізького району загинула дитина, ще двоє неповнолітніх та четверо дорослих дістали поранень. Загиблий підліток та більшість постраждалих – з однієї родини.
