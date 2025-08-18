РФ атаковала Украину четырьмя "Искандерами" и 140 дронами. Есть попадания на 25 локациях
В ночь на 18 августа российские войска атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 140 дронами. В результате вражеского обстрела есть попадания в нескольких локациях, сообщили в Воздушных силах.
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.
По данным военных, зафиксировано попадание ракет и беспилотников на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
Россияне ударили по Харькову дважды – баллистикой поздно вечером 17 августа и "шахедами" рано утром 18-го.
В результате атаки БпЛА погибло пять человек, среди них подросток и полуторагодовалая девочка. По предварительным данным, ранены 20 человек, из них шестеро – дети. Из-под завалов удалось спасти мужчину и женщину.
Поздно вечером 17 августа Россия также ударила по Сумам и атаковала "шахедами" Одессу и район.
Утром 18 августа оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью. Два человека получили ранения.
- В ночь на 16 августа РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 85 дронами. В результате обстрела были попадания 24 дронов на 12 локациях.
