Росія масовано вдарила по Полтавській області: цілила по енергетиці

У Кременчуці гриміли десятки вибухів. Ціллю була енергетична й транспортна інфраструктура

Наслідки у Кременчуці (Фото: Telegram / vitalii_maletskyi)

У ніч проти 19 серпня росіяни масовано атакували Полтавську область, внаслідок чого частина людей залишились без світла. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут і мер міста Кременчук Віталій Малецький.

Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому й Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових і 119 юридичних абонентів.

Вночі Повітряні сили попереджали про рух груп ударних дронів, а після 05:00 – про крилаті ракети курсом на Кременчук.

Малецький повідомив, що у місті пролунали "десятки" вибухів, під прицілом була енергетична й транспортна інфраструктура.