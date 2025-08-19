Росія масовано вдарила по Полтавській області: цілила по енергетиці
У ніч проти 19 серпня росіяни масовано атакували Полтавську область, внаслідок чого частина людей залишились без світла. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут і мер міста Кременчук Віталій Малецький.
Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому й Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.
У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових і 119 юридичних абонентів.
Вночі Повітряні сили попереджали про рух груп ударних дронів, а після 05:00 – про крилаті ракети курсом на Кременчук.
Малецький повідомив, що у місті пролунали "десятки" вибухів, під прицілом була енергетична й транспортна інфраструктура.
- 18 серпня, у день зустрічі Зеленського з Трампом і європейськими лідерами у Вашингтоні, Росія вдарила по Запоріжжю балістикою, вбила людей дронами у п'ятиповерхівці в Харкові, зруйнувала корпус університету в Сумах, вдруге атакувала нафтобазу SOCAR біля Одеси.
