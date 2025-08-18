Росія поцілила "шахедом" у п'ятиповерхівку Харкова. Серед вбитих і постраждалих – діти

Станом на ранок відомо про трьох загиблих і 17 постраждалих внаслідок влучання у будинок в Індустріальному районі

Фото: Харківська ОВА

Рано-вранці 18 серпня Росія атакувала "шахедами" Харків, влучивши у п'ятиповерховий будинок. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

О 05:04 Терехов написав про влучання ворожих "шахедів" в Індустріальному районі Харкова. У тому самому районі пізно ввечері 17 серпня поміж багатоповерхівок вдарила російська балістична ракета.

Один із "шахедів" влучив у багатоповерхівку. Почалася пожежа у двох підʼїздах. В одному – горіли поверхи з другого по четвертий, в іншому палав останній поверх.

Сталося обвалення перекриттів, люди опинились під завалами. Згодом стало відомо про жертв і постраждалих.

Станом на ранок відомо про трьох загиблих: дворічного хлопчика, 45-річного чоловіка і 55-річну жінку.

Аварійно-рятувальна операція триває.

За попередньою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблого хлопчика.

Серед 17 постраждалих шестеро дітей – зокрема, шестирічна дівчинка, 10-річна дитина, 16-річний і 17-річний підлітки.