Россия попала "шахедом" в пятиэтажку Харькова. Среди убитых и пострадавших – дети
Рано утром 18 августа Россия атаковала "шахедами" Харьков, попав в пятиэтажный дом. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Синегубов и мер Харькова Игорь Терехов.
В 05:04 Терехов написал о попадании вражеских "шахедов" в Индустриальном районе Харькова. В том же районе поздно вечером 17 августа между многоэтажек ударила российская баллистическая ракета.
Один из "шахедов" попал в многоэтажку. Начался пожар в двух подъездах. В одном – горели этажи со второго по четвертый, в другом – последний этаж.
Произошло обрушение перекрытий, люди оказались под завалами. Впоследствии стало известно о жертвах и пострадавших.
По состоянию на утро известно о трех погибших: двухлетнем мальчике, 45-летнем мужчине и 55-летней женщине.
Аварийно-спасательная операция продолжается.
По предварительной информации, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего мальчика.
Среди 17 пострадавших шестеро детей – в частности, шестилетняя девочка, 10-летний ребенок, 16-летний и 17-летний подростки.
- Поздно вечером 17 августа Россия также ударила по Сумам и атаковала "шахедами" Одессу и район.
