Россия попала "шахедом" в пятиэтажку Харькова. Среди убитых и пострадавших – дети

Фото: Харьковская ОВА

Рано утром 18 августа Россия атаковала "шахедами" Харьков, попав в пятиэтажный дом. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Синегубов и мер Харькова Игорь Терехов.

В 05:04 Терехов написал о попадании вражеских "шахедов" в Индустриальном районе Харькова. В том же районе поздно вечером 17 августа между многоэтажек ударила российская баллистическая ракета.

Один из "шахедов" попал в многоэтажку. Начался пожар в двух подъездах. В одном – горели этажи со второго по четвертый, в другом – последний этаж.

Произошло обрушение перекрытий, люди оказались под завалами. Впоследствии стало известно о жертвах и пострадавших.

По состоянию на утро известно о трех погибших: двухлетнем мальчике, 45-летнем мужчине и 55-летней женщине.

Аварийно-спасательная операция продолжается.

По предварительной информации, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего мальчика.

Среди 17 пострадавших шестеро детей – в частности, шестилетняя девочка, 10-летний ребенок, 16-летний и 17-летний подростки.