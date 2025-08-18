Росія вдарила по державному університету в Сумах, зруйновано корпус – фото

Наслідки атаки (Фото: Кордон. Медіа)

У ніч проти 18 серпня російська армія завдала ударів по Сумах. Згодом стало відомо, що росіяни поцілили по Сумському державному університету, повідомляють пресслужба університету в Facebook, місцеве видання "Кордон.Медіа"та "Суспільне. Суми".

Як розповів ректор університету Василь Карпуша, росіяни спершу завдали ударів ракетою, а після було декілька дронів по одному із корпусів.

За його словами, найбільших руйнувань зазнав навчально-науковий корпус.

"Найбільших руйнувань зазнав навчально-науковий корпус "Н" – домівка кафедр і факультетів, танцювальної зали, їдальні з найсмачнішими обідами, унікальної критої зали з пляжного волейболу, бібліотеки. Абсолютно цивільний навчальний корпус", – написав ректор.

За даними Суспільного, уночі 18 серпня російські війська вдарили чотирма дронами, внаслідок чого зруйновано корпус університету.

Нині працівники університету виносять вціліле майно з аудиторій та прибирають скло і будівельне сміття з території.

Фото: Кордон. Медіа

Фото: Кордон. Медіа

Фото: Кордон. Медіа

Виконувач обовʼязків Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив зранку 18 серпня, що громада зазнала масованої атаки РФ по цивільній інфраструктурі.

Він зазначав, що внаслідок удару майже повністю згоріла нежитлова будівля, пошкоджено фасад та вибито вікна.

Російська атака на Суми почалася ще звечора 17 серпня. Повідомлялося, що росіяни, попередньо, балістичною ракетою атакували цивільну інфраструктуру.

Росія не вперше атакує державну інфраструктуру в Сумах. Зокрема 26 липня повідомлялося, що росіяни вдарили безпілотниками по Сумах, унаслідок чого було пошкоджено будівлю обладміністрації.

10 серпня окупанти знову завдали удару по будівлі Сумської обласної державної адміністрації.