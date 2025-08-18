У Запоріжжі збільшилась кількість загиблих та поранених через ранкову атаку – фото

Через російський удар балістикою по Запоріжжю вранці 18 серпня загинуло три людини

Наслідки удару (Фото: Запорізька ОВА)

У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених у результаті російських ударів балістикою. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни вдарили по місту двома балістичними ракетами близько 09:00 понеділка.

За словами Федорова, через удари окупантів загинуло три людини, багато постраждалих перебуває у важкому стані.

Станом на 12:58 відомо про 20 поранених, зокрема неповнолітній.

Федоров уточнив, що під наглядом лікарів 18 постраждалих з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Серед них і 17-річний хлопець. Частина з постраждалих перебуває в операційних.

ОНОВЛЕНО О 13:42. Федоров уточнив, що 23 людини, постраждалі від російської атаки, отримують медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Запоріжжя.

За його словами, поранені продовжують звертатися до медзакладів. Усі люди отримують необхідну допомогу. Частина з них продовжуватиме лікування амбулаторно.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА