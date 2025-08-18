В Запорожье увеличилось количество погибших и раненых из-за утренней атаки – фото
В Запорожье возросло количество погибших и раненых в результате российских ударов баллистикой. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Россияне ударили по городу двумя баллистическими ракетами около 09:00 в понедельник.
По словам Федорова, из-за ударов оккупантов погибли три человека, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
По состоянию на 12:58 известно о 20 раненых, включая несовершеннолетнего.
Федоров уточнил, что под наблюдением врачей 18 пострадавших со взрывными травмами и осколочными ранениями. Среди них и 17-летний парень. Часть из пострадавших находится в операционных.
- Поздно вечером 17 августа Россия также ударила по Сумам и атаковала "шахедами" Одессу и район.
- Под ударом дронов и ракет в ночь на 18 августа оказался и Харьков, там есть погибшие и раненые.
