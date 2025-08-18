В Запорожье увеличилось количество погибших и раненых из-за утренней атаки – фото

Из-за российского удара баллистикой по Запорожью утром 18 августа погибли три человека

Последствия удара (Фото: Запорожская ОГА)

В Запорожье возросло количество погибших и раненых в результате российских ударов баллистикой. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Россияне ударили по городу двумя баллистическими ракетами около 09:00 в понедельник.

По словам Федорова, из-за ударов оккупантов погибли три человека, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 12:58 известно о 20 раненых, включая несовершеннолетнего.

Федоров уточнил, что под наблюдением врачей 18 пострадавших со взрывными травмами и осколочными ранениями. Среди них и 17-летний парень. Часть из пострадавших находится в операционных.

