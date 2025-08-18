Россия ударила по государственному университету в Сумах, разрушен корпус – фото

Последствия атаки (Фото: Кордон. Медиа)

В ночь на 18 августа российская армия нанесла удары по Сумах. Впоследствии стало известно, что россияне попали по Сумскому государственному университету, сообщают пресс-служба университета в Facebook, местное издание "Кордон.Медиа"и "Суспильне. Сумы".

Как рассказал ректор университета Василий Карпуша, россияне сначала нанесли удары ракетой, а после было несколько дронов по одному из корпусов.

По его словам, наибольшие разрушения – в учебно-научном корпусе.

"Наибольшие разрушения получил учебно-научный корпус "Н" – дом кафедр и факультетов, танцевального зала, столовой с самыми вкусными обедами, уникального крытого зала по пляжному волейболу, библиотеки. Абсолютно гражданский учебный корпус", – написал ректор.

По данным Суспильного, ночью 18 августа российские войска ударили четырьмя дронами, в результате чего разрушен корпус университета.

Сейчас работники университета выносят уцелевшее имущество из аудиторий и убирают стекло и строительный мусор с территории.

Фото: Кордон. Медиа

Фото: Кордон. Медиа

Фото: Кордон. Медиа

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил утром 18 августа, что община подверглась массированной атаке РФ по гражданской инфраструктуре.

Он отмечал, что в результате удара почти полностью сгорело нежилое здание, поврежден фасад и выбиты окна.

Российская атака на Сумы началась еще вечером 17 августа. Сообщалось, что россияне, предварительно, баллистической ракетой атаковали гражданскую инфраструктуру.

Россия не впервые атакует государственную инфраструктуру в Сумах. В частности, 26 июля сообщалось, что россияне ударили беспилотниками по Сумам, в результате чего было повреждено здание обладминистрации.

10 августа оккупанты снова нанесли удар по зданию Сумской областной государственной администрации.