Россия ударила по государственному университету в Сумах, разрушен корпус – фото
В ночь на 18 августа российская армия нанесла удары по Сумах. Впоследствии стало известно, что россияне попали по Сумскому государственному университету, сообщают пресс-служба университета в Facebook, местное издание "Кордон.Медиа"и "Суспильне. Сумы".
Как рассказал ректор университета Василий Карпуша, россияне сначала нанесли удары ракетой, а после было несколько дронов по одному из корпусов.
По его словам, наибольшие разрушения – в учебно-научном корпусе.
"Наибольшие разрушения получил учебно-научный корпус "Н" – дом кафедр и факультетов, танцевального зала, столовой с самыми вкусными обедами, уникального крытого зала по пляжному волейболу, библиотеки. Абсолютно гражданский учебный корпус", – написал ректор.
По данным Суспильного, ночью 18 августа российские войска ударили четырьмя дронами, в результате чего разрушен корпус университета.
Сейчас работники университета выносят уцелевшее имущество из аудиторий и убирают стекло и строительный мусор с территории.
Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил утром 18 августа, что община подверглась массированной атаке РФ по гражданской инфраструктуре.
Он отмечал, что в результате удара почти полностью сгорело нежилое здание, поврежден фасад и выбиты окна.
Российская атака на Сумы началась еще вечером 17 августа. Сообщалось, что россияне, предварительно, баллистической ракетой атаковали гражданскую инфраструктуру.
Россия не впервые атакует государственную инфраструктуру в Сумах. В частности, 26 июля сообщалось, что россияне ударили беспилотниками по Сумам, в результате чего было повреждено здание обладминистрации.
10 августа оккупанты снова нанесли удар по зданию Сумской областной государственной администрации.
- В ночь на 18 августа россияне ударили по Харькову. В результате атаки БпЛА погибли пять человек, среди них подросток и полуторагодовалая девочка. Еще 18 человек получили ранения, среди них шестеро детей.
- Утром 18 августа оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью. Там погибло три человека, еще 23 получили ранения.
- В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 18 августа российские войска атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 140 дронами.
