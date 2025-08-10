Россияне в очередной раз ударили дроном по зданию Сумской ОГА
В воскресенье, 10 августа, оккупанты в очередной раз нанесли удар по зданию Сумской областной военной администрации. Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
По его словам, утром российский беспилотник ударил по крыше здания областной администрации в центре Сум. Григоров отметил, что обошлось без пострадавших.
Он добавил, что оккупанты системно бьют по административной и гражданской инфраструктуре, пытаясь давить и запугать людей.
Он призвал жителей и гостей Сумской области во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры.
- 26 июля сообщалось, что россияне ударили беспилотниками по Сумах, в результате чего было повреждено здание ОГА.
- 30 июля оккупанты снова атаковали здание администрации. Пострадала 75-летняя женщина.
