Россияне в очередной раз ударили дроном по зданию Сумской ОГА

Сумская ОГА (Иллюстративное фото: Wikipedia)

В воскресенье, 10 августа, оккупанты в очередной раз нанесли удар по зданию Сумской областной военной администрации. Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

По его словам, утром российский беспилотник ударил по крыше здания областной администрации в центре Сум. Григоров отметил, что обошлось без пострадавших.

Он добавил, что оккупанты системно бьют по административной и гражданской инфраструктуре, пытаясь давить и запугать людей.

Он призвал жителей и гостей Сумской области во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры.