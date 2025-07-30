Россияне снова ударили по Сумской обладминистрации

РФ может продолжить попытки уничтожения здания – власти призывают держаться в стороне от админобъектов и критической инфраструктуры во время тревог

Фото: Telegram Олега Григорова

Россияне снова ударили по зданию Сумской областной государственной администрации, из-за атаки по центру города есть пострадавшие. Об этом сообщил руководитель военной администрации Сумской области Олег Григоров.

"Час назад [около 13:28] россияне снова ударили по зданию Сумской ОГА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали", – написал чиновник.

По его словам, людям оказывают необходимую помощь, привлечены все экстренные службы.

Ранее, 25 и 26 июля, россияне уже атаковали здание ОГА ударными дронами.

"Россия системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион", – отметил Григоров.

Он отметил: ряд ударов по зданию обладминистрации свидетельствует, что Россия может продолжить попытки ее уничтожить – поэтому власть просит учесть безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от нахождения рядом с админзданиями и объектами критической инфраструктуры.

Чиновник добавил, что Сумская ОВА работает.

В здании обладминистрации располагается и Сумской городской совет.