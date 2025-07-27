Из-за удара россиян по автобусу в Сумской области погибли три человека – фото

Последствия атаки (Фото: Сумская областная прокуратура)

Три человека стали жертвами российского удара по автобусу с гражданскими в Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Около 16:30 россияне нанесли дроновой удар по автобусу с мирными жителями в районе села Иволжанское Юнаковской общины.

По предварительной информации, погибли три человека. Еще пять человек получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

Пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию.

Сумская областная прокуратура уточнила, что погибли три женщины, которым 66, 74 и 78 лет. В ведомстве заявили, что еще около 20 пассажиров получили ранения разной степени тяжести.

Фото: Сумская областная прокуратура

Днем 27 июля оккупанты ударили беспилотниками по объектам критической инфраструктуры в Сумской области, из-за этого часть областного центра осталась без света и воды. Позже стало известно об ударе россиян по автобусу в Сумском районе.

26 июля из-за российского удара в Сумах было повреждено здание областной администрации.

В ночь на 27 июля россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города – пострадали три человека.