Из-за удара россиян по автобусу в Сумской области погибли три человека – фото
Три человека стали жертвами российского удара по автобусу с гражданскими в Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Около 16:30 россияне нанесли дроновой удар по автобусу с мирными жителями в районе села Иволжанское Юнаковской общины.
По предварительной информации, погибли три человека. Еще пять человек получили ранения, им оказали медицинскую помощь.
Пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию.
Сумская областная прокуратура уточнила, что погибли три женщины, которым 66, 74 и 78 лет. В ведомстве заявили, что еще около 20 пассажиров получили ранения разной степени тяжести.
Днем 27 июля оккупанты ударили беспилотниками по объектам критической инфраструктуры в Сумской области, из-за этого часть областного центра осталась без света и воды. Позже стало известно об ударе россиян по автобусу в Сумском районе.
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