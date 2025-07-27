Россияне обесточили часть Сум и ударили по автобусу с гражданскими в области

Из-за отсутствия света троллейбусы маршрутов №7 и №10а будут следовать по укороченному маршруту

Блэкаут (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В воскресенье, 27 июля, оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумской области, из-за этого часть города осталась без света и воды. Об этом сообщили Сумской городской совет и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Глава ОВА заявил, что в результате дроновой атаки часть Сумской общины осталась без света.

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Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

В городском совете сообщили, что в связи с вражеской атакой и перебоями в электроснабжении с 14:25 обесточен один из водозаборов города.

Отсутствует водоснабжение у жителей Курского микрорайона, села Песчаное, Веретеновки, улицы Тополянская и прилегающих к ней.

В администрации города добавили, что в связи с отсутствием электроэнергии троллейбусы маршрутов №7 и №10а будут следовать по укороченному маршруту.

ДОПОЛНЕНО В 17:34. Впоследствии Григоров сообщил, что оккупанты ударили по автобусу с гражданскими в Сумском районе. Это произошло в Юнаковской общине.

Предварительно есть пострадавшие, им оказывают помощь, уточнил глава ОВА.