Россияне обесточили часть Сум и ударили по автобусу с гражданскими в области

Россияне обесточили часть Сум и ударили по автобусу с гражданскими в областидополнено
В воскресенье, 27 июля, оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумской области, из-за этого часть города осталась без света и воды. Об этом сообщили Сумской городской совет и глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Глава ОВА заявил, что в результате дроновой атаки часть Сумской общины осталась без света.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
В городском совете сообщили, что в связи с вражеской атакой и перебоями в электроснабжении с 14:25 обесточен один из водозаборов города.
Отсутствует водоснабжение у жителей Курского микрорайона, села Песчаное, Веретеновки, улицы Тополянская и прилегающих к ней.
В администрации города добавили, что в связи с отсутствием электроэнергии троллейбусы маршрутов №7 и №10а будут следовать по укороченному маршруту.
ДОПОЛНЕНО В 17:34. Впоследствии Григоров сообщил, что оккупанты ударили по автобусу с гражданскими в Сумском районе. Это произошло в Юнаковской общине.
Предварительно есть пострадавшие, им оказывают помощь, уточнил глава ОВА.
- 26 июля через российский удар в Сумах было повреждено здание областной администрации.
- В ночь на 27 июля россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города – пострадало три человека.
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