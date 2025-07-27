Росіяни знеструмили частину Сум й вдарили по автобусу з цивільними в області

Росіяни знеструмили частину Сум й вдарили по автобусу з цивільними в областідоповнено
У неділю, 27 липня, окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у Сумській області, через це частина міста залишилася без світла та води. Про це повідомили Сумська міська рада та глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Очільник ОВА заявив, що в результаті дронової атаки частина Сумської громади залишилась без світла.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
У міській раді повідомили, що у зв'язку з ворожою атакою та перебоями в електропостачанні з 14:25 знеструмлений один з водозаборів міста.
Відсутнє водопостачання у мешканців Курського мікрорайону, села Піщане, Веретенівки, вулиці Тополянська та прилеглих до неї.
В адміністрації міста додали, що у зв'язку з відсутністю електроенергії тролейбуси маршрутів №7 та №10а будуть слідувати по укороченому маршруту.
ДОПОВНЕНО О 17:34. Згодом Григоров повідомив, що окупанти вдарили по автобусу з цивільними у Сумському районі. Це сталося в Юнаківській громаді.
Попередньо є постраждалі, їм надають допомогу, уточнив глава ОВА.
- 26 липня через російський удар по Сумах було пошкоджено будівлю обласної адміністрації.
- У ніч проти 27 липня росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста – постраждало три людини.
Коментарі (0)