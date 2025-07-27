Росіяни знеструмили частину Сум й вдарили по автобусу з цивільними в області

Через відсутність світла тролейбуси маршрутів №7 та №10а будуть слідувати по укороченому маршруту

Блекаут (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У неділю, 27 липня, окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у Сумській області, через це частина міста залишилася без світла та води. Про це повідомили Сумська міська рада та глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Очільник ОВА заявив, що в результаті дронової атаки частина Сумської громади залишилась без світла.

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Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

У міській раді повідомили, що у зв'язку з ворожою атакою та перебоями в електропостачанні з 14:25 знеструмлений один з водозаборів міста.

Відсутнє водопостачання у мешканців Курського мікрорайону, села Піщане, Веретенівки, вулиці Тополянська та прилеглих до неї.

В адміністрації міста додали, що у зв'язку з відсутністю електроенергії тролейбуси маршрутів №7 та №10а будуть слідувати по укороченому маршруту.

ДОПОВНЕНО О 17:34. Згодом Григоров повідомив, що окупанти вдарили по автобусу з цивільними у Сумському районі. Це сталося в Юнаківській громаді.

Попередньо є постраждалі, їм надають допомогу, уточнив глава ОВА.