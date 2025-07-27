Росія атакувала Харків і Суми: загорілися будівлі, є поранені

Один із постраждалих у Сумах перебуває у стані середньої тяжкості

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Росія близько опівночі 27 липня атакувала Харків дронами типу "Герань-2". За даними місцевої влади, прильоти зафіксовано в Київському та Шевченківському районах.

Міський голова Харкова Ігор Терехов о 23:40 повідомив про вибух у Харкові та зазначив, що на місто ще йдуть ворожі БпЛА. Згодом він уточнив, що приліт стався у близькому передмісті, поряд із Шевченківським районом.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, унаслідок ворожих ударів загорівся приватний будинок у Київському районі та ще одна будівля в Шевченківському районі. Станом на 00:30 інформація про постраждалих не надходила.

На місці працювали екстрені служби.

Також увечері 26 липня росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Ковпаківському районі Сум, повідомив голова ОВА Олег Григоров. Унаслідок атаки постраждали троє осіб, усі доставлені в лікарні. Один з постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.