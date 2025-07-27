Один из пострадавших в Сумах находится в состоянии средней тяжести

Россия около полуночи 27 июля атаковала Харьков дронами типа "Герань-2". По данным местных властей, прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах.

Городской голова Харькова Игорь Терехов в 23:40 сообщил о взрыве в Харькове и отметил, что на город еще идут вражеские БпЛА. Впоследствии он уточнил, что прилет произошел в близком пригороде, рядом с Шевченковским районом.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, в результате вражеских ударов загорелся частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском районе. По состоянию на 00:30 информация о пострадавших не поступала.

На месте работали экстренные службы.

Также вечером 26 июля россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Ковпаковском районе Сум, сообщил председатель ОВА Олег Григоров. В результате атаки пострадали три человека, все доставлены в больницу. Один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.