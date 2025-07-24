Россия ударила ракетами по Черкассам. В Одессе горит рынок "Привоз" – фото, видео

Ночью РФ била ракетами по Черкассам и запускала "шахеды" по Одессе. Дроны били по историческому центру города, который находится под охраной ЮНЕСКО

"Привоз" в Одессе (Фото: ГСЧС)

В ночь на 24 июля и утром Россия в очередной раз комбинированно атакует Украину, применяя ракеты и дроны разных типов. В Черкассах были пожары из-за ракетных ударов, а в Одессе горит легендарный рынок в результате дроновой атаки.

В 04:09 Воздушные силы сообщили о ракетах в северной части Черкасской области и призвали находиться в укрытиях.

Впоследствии глава областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о нескольких пожарах в Черкассах из-за ракетной атаки. По состоянию на 06:13 их уже потушили.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о семи пострадавших, среди них – один ребенок.

После полуночи Россия атаковала дронами Одессу.

Глава ОВА Олег Кипер написал о повреждении гражданской инфраструктуры и ряде пожаров.

Известно о возгорании двух этажей в многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС.

Кипер отметил, что есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

В частности, мэр Геннадий Труханов показал фото поврежденного известного Приморского бульвара, а Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что горит рынок "Привоз".

Приморский бульвар (Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова)

Приморский бульвар (Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова)

Приморский бульвар (Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова)