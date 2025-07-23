Россия атаковала "шахедами": десятки попаданий, под ударом были четыре области – фото

Военные зафиксировали попадания 26 дронов в 14 локациях. Еще на пяти локациях упали обломки БпЛА

Последствия атаки в Харьковской области (Фото: ГСЧС)

С вечера 22 июля и в ночь на 23-е Россия атаковала Украину 71 беспилотником ("шахедами" и дронами-имитаторами), вследствие чего есть десятки попаданий в четырех областях. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Атакованы Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

По состоянию на утро было уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 27 дронов на севере, востоке и в центре страны.

Еще 18 БпЛА – локационно потеряны.

Зафиксировано попадание 26 дронов в 14 локациях, падение сбитых (обломки) – на пяти локациях.

В Днепропетровской области в Кривом Роге частично разрушен частный дом, еще четыре повреждены, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Загорелись здание, которое не эксплуатировалось, частное предприятие и солнечные панели. Повреждено и промышленное предприятие.

В Синельниковском районе пострадало фермерское хозяйство. Повреждена сельскохозяйственная техника – тракторы и комбайны. Удар также вызвал пожар. Повреждены магазин, амбулатория, спортзал, школа, учреждение культуры и административное здание.

Фото: Телеграм-канал Лысака

Часть Сум осталась без электроснабжения из-за атаки РФ, сообщил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.

Некоторые медицинские учреждения работают на генераторах.

В Харьковской области вечером 22 июля под ударом дронов оказался рынок в поселке Великий Бурлук Купянского района, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате попаданий произошел пожар на площади около 500 кв. м, огнем были охвачены торговые павильоны. Также повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты.

Пострадала женщина, у нее острая реакция на стресс.

В Черкасской области ночь прошла с тревогами для Золотоношского и Черкасского районов, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Зафиксировано падение трех ударных БпЛА, однако обращений от населения по поводу повреждения имущества не было.