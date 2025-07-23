Россия атаковала "шахедами": десятки попаданий, под ударом были четыре области – фото
С вечера 22 июля и в ночь на 23-е Россия атаковала Украину 71 беспилотником ("шахедами" и дронами-имитаторами), вследствие чего есть десятки попаданий в четырех областях. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Атакованы Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.
По состоянию на утро было уничтожено или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 27 дронов на севере, востоке и в центре страны.
Еще 18 БпЛА – локационно потеряны.
Зафиксировано попадание 26 дронов в 14 локациях, падение сбитых (обломки) – на пяти локациях.
В Днепропетровской области в Кривом Роге частично разрушен частный дом, еще четыре повреждены, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Загорелись здание, которое не эксплуатировалось, частное предприятие и солнечные панели. Повреждено и промышленное предприятие.
В Синельниковском районе пострадало фермерское хозяйство. Повреждена сельскохозяйственная техника – тракторы и комбайны. Удар также вызвал пожар. Повреждены магазин, амбулатория, спортзал, школа, учреждение культуры и административное здание.
Часть Сум осталась без электроснабжения из-за атаки РФ, сообщил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.
Некоторые медицинские учреждения работают на генераторах.
В Харьковской области вечером 22 июля под ударом дронов оказался рынок в поселке Великий Бурлук Купянского района, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В результате попаданий произошел пожар на площади около 500 кв. м, огнем были охвачены торговые павильоны. Также повреждено здание почтового отделения и другие торговые объекты.
Пострадала женщина, у нее острая реакция на стресс.
В Черкасской области ночь прошла с тревогами для Золотоношского и Черкасского районов, сообщил глава ОВА Игорь Табурец.
Зафиксировано падение трех ударных БпЛА, однако обращений от населения по поводу повреждения имущества не было.
- В ночь на 21 июля Россия устроила массированную комбинированную атаку – запустила по Украине 450 средств воздушного нападения, среди которых 426 дронов и 24 ракеты разных типов.
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