Россия ударила по Украине 426 дронами и 24 ракетами. Ни одна из последних не попала

Атака по Киевской области (Фото: ГСЧС)

Россия атаковала Украину 450 средствами воздушного нападения, среди которых 426 дронов и 24 ракеты различных типов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 224 цели, сообщили в Воздушных силах.

Ракеты враг запускал с разных направлений:

→ пять аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области;

→ четыре "Калибра" из акватории Черного моря;

→ крылатую ракету "Искандер-К" из Миллерово Ростовской области;

→ 14 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области.

По состоянию на 09:30, по предварительным данным, большинство ракет были сбиты ПВО, а остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или локационно потеряны.

"Информация о попаданиях не поступала", – отметили в Воздушных силах.

Также известно о сбивании или подавлении 200 "шахедов", еще 203 дрона-имитатора не достигли целей, потому что были локально потеряны (предположительно подавлены РЭБ).

Зафиксировано попадание 23 ударных дронов в трех локациях, а также падение сбитых – на 12 локациях.