Россия ударила по Украине 426 дронами и 24 ракетами. Ни одна из последних не попала
Россия атаковала Украину 450 средствами воздушного нападения, среди которых 426 дронов и 24 ракеты различных типов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 224 цели, сообщили в Воздушных силах.
Ракеты враг запускал с разных направлений:
→ пять аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области;
→ четыре "Калибра" из акватории Черного моря;
→ крылатую ракету "Искандер-К" из Миллерово Ростовской области;
→ 14 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области.
По состоянию на 09:30, по предварительным данным, большинство ракет были сбиты ПВО, а остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или локационно потеряны.
"Информация о попаданиях не поступала", – отметили в Воздушных силах.
Также известно о сбивании или подавлении 200 "шахедов", еще 203 дрона-имитатора не достигли целей, потому что были локально потеряны (предположительно подавлены РЭБ).
Зафиксировано попадание 23 ударных дронов в трех локациях, а также падение сбитых – на 12 локациях.
- В ночь на 21 июля враг атаковал Киев, Харьков и Ивано-Франковск. В столице погиб один человек и было повреждено метро. В Харькове зафиксировано 12 попаданий, а в Ивано-Франковске пострадали трое взрослых и ребенок.
- Столица утром затянута дымом от пожаров после ночной атаки. Есть последствия в семи из 10 районов.
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