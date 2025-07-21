Росія вдарила по Україні 426 дронами та 24 ракетами. Жодна з останніх не влучила

Ворожі ракети були або збиті ППО, або подавлені засобами РЕБ

Атака по Київській області (Фото: ДСНС)

Росія атакувала Україну 450 засобами повітряного нападу, серед яких 426 дронів і 24 ракети різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 224 цілі, повідомили в Повітряних силах.

Ракети ворог запускав з різних напрямків:

→ п`ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинжал" з Тамбовської області;

→ чотири "Калібри" з акваторії Чорного моря;

→ крилату ракету "Іскандер-К" з Міллєрово Ростовської області;

→ 14 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області.

Станом на 09:30, за попередніми даними, відомо про збиття або придушення 200 "шахедів", ще 203 дрони-імітатори не досягли цілей, бо були локаційно втрачені (ймовірно придушені засобами радіоелектронної боротьби).

Більшість ракет була збита ППО, а решта – придушена засобами РЕБ або локаційно втрачена.

"Інформація щодо влучань не надходила", – наголосили в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання 23 ударних дронів у трьох локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.