Росія вдарила по Україні 426 дронами та 24 ракетами. Жодна з останніх не влучила
Росія атакувала Україну 450 засобами повітряного нападу, серед яких 426 дронів і 24 ракети різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 224 цілі, повідомили в Повітряних силах.
Ракети ворог запускав з різних напрямків:
→ п`ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинжал" з Тамбовської області;
→ чотири "Калібри" з акваторії Чорного моря;
→ крилату ракету "Іскандер-К" з Міллєрово Ростовської області;
→ 14 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області.
Станом на 09:30, за попередніми даними, відомо про збиття або придушення 200 "шахедів", ще 203 дрони-імітатори не досягли цілей, бо були локаційно втрачені (ймовірно придушені засобами радіоелектронної боротьби).
Більшість ракет була збита ППО, а решта – придушена засобами РЕБ або локаційно втрачена.
"Інформація щодо влучань не надходила", – наголосили в Повітряних силах.
Зафіксовано влучання 23 ударних дронів у трьох локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях.
- У ніч на 21 липня ворог атакував Київ, Харків та Івано-Франківськ. У столиці загинула одна людина й було пошкоджене метро. У Харкові зафіксовано 12 влучань, а в Івано-Франківську постраждали троє дорослих і дитина.
- Столиця зранку затягнута димом від пожеж після нічної атаки. Є наслідки у семи з 10 районів.
Коментарі (0)