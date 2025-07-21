Масовані удари по Україні. У Києві пошкоджено метро, Польща підіймала літаки – фото

У столиці відомо про одного загиблого, а по Харкову ворог здійснив 12 ударів

Рятувальники у Києві (Фото: ДСНС)

У ніч проти 21 липня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи лунали у Києві, Івано-Франківській області та Харкові, повідомила місцева влада.

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі сталися займання на даху житлового будинку та на даху нежитлової будівлі. Виникла пожежа в супермаркеті, відомо про одного загиблого та одного постраждалого.

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У Дніпровському районі загорілися кіоски, сталися пожежі у нежитловій будівлі, на даху житлового будинку та на території дитсадка. У Шевченківському районі виникли пожежа на другому та третьому поверхах житлового будинку та задимлення на відкритій території. Постраждала людина і ще одну вдалося врятувати, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Також пошкоджений вхід на станцію метро "Лукʼянівська".

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через атаку рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна".

В Оболонському районі пожежа в незаселеному котеджному комплексі, постраждалих немає. У Соломʼянському районі впали уламки, що також спричинило загоряння на території складських приміщень, постраждалих немає.

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

В Івано-Франківській області в одному з сіл громади вибиті вікна, повідомив мер міста Руслан Марцінків. Є постраждалі, попередньо, у них легкі травми. У регіоні працювала протиповітряна оборона.

"Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів... Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення", – зазначив він.

У Харкові, за даними міського голови Ігоря Терехова, зафіксовано 12 ударів дронами. Один із них стався біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі, виникла пожежа неподалік будівлі.

Також на одній з постраждалих локацій вибиті вікна в житловому комплексі, пошкоджено дорогу, трамвайні рейки та електродроти. Окрім цього, через атаку виникла пожежа на цивільному підприємстві. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни атакували Харків дронами типу "Герань-2".

Повітряні сили попередили о 05:51 про зліт винищувача МіГ-31К, через що по всій країні було оголошено повітряну тривогу. А близько 06:00 були зафіксовані нові групи дронів з акваторії Чорного моря.

Через російські ракетні удари по Україні Польща підіймала авіацію для захисту свого повітряного простору та привела до найвищого рівня готовності наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки. Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

ОНОВЛЕНО о 08:18. В Івано-Франківській області постраждали чотири особи, серед яких дитина, повідомили у ДСНС.

В Городенківській територіальній громаді Коломийського району загорілася господарча будівля, пожежу оперативно ліквідували. В Івано-Франківській територіальній громаді горів двоповерховий будинок, пошкоджені інші будинки. Травмовані четверо осіб.

В Івано-Франківську через атаку загорілися гаражі та авто на відкритій стоянці загальною площею 220 кв.м. Також виникла пожежа виробничо-складських приміщень на площі 300 кв.м. Всі горіння ліквідовані.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС