Росія атакувала "шахедами": є десятки влучань, під ударом були чотири області – фото

Військові зафіксували влучання 26 дронів у 14 локаціях. Ще на п'яти локаціях впали уламки БпЛА

Наслідки атаки у Харківській області (Фото: ДСНС)

З вечора 22 липня і в ніч проти 23-го Росія атакувала Україну 71 безпілотником ("шахедами" і дронами-імітаторами), внаслідок чого є десятки влучань у чотирьох областях. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину.

Станом на ранок збито або подавлено засобами радіоелектронної боротьби 27 дронів на півночі, сході та в центрі країни.

Ще 18 БпЛА – локаційно втрачено.

Зафіксовано влучання 26 дронів у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) – на п'яти локаціях.

На Дніпропетровщині у Кривому Розі частково зруйновано приватний будинок, ще чотири – пошкоджені, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі. Понівечене й промислове підприємство.

У Синельниківському районі постраждало фермерське господарство. Потрощено сільськогосподарську техніку – трактори і комбайни. Через удар також виникла пожежа. Понівечено магазин, амбулаторію, спортзал, школу, заклад культури й адмінбудівлю.

Фото: Telegram-канал Лисака

Частина Сум залишилася без електропостачання через атаку РФ, повідомив виконувач обов'язків мера Артем Кобзар.

Деякі медичні заклади працюють на генераторах.

На Харківщині увечері 22 липня під ударом дронів був ринок у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок влучань була пожежа на площі близько 500 кв. м, вогнем охопило торговельні павільйони. Також пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об’єкти.

Постраждала жінка, у неї гостра реакція на стрес.

На Черкащині ніч минула з тривогами для Золотоніського та Черкаського районів, повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

Зафіксовано падіння трьох ударних БпЛА, проте звернень від населення щодо пошкодження майна не було.