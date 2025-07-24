Росія вдарила ракетами по Черкасах. В Одесі горить ринок "Привоз" – фото, відео
У ніч проти 24 липня і зранку Росія вчергове комбіновано атакує Україну, застосовуючи ракети й дрони різних типів. У Черкасах були пожежі через ракетні удари, а в Одесі горить легендарний ринок внаслідок дронової атаки.
О 04:09 Повітряні сили повідомили про ракети в північній частині Черкащини й закликали перебувати в укриттях.
Згодом очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про кілька пожеж у Черкасах через ракетну атаку. Станом на 06:13 їх уже згасили.
Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив про сімох постраждалих, серед них – одна дитина.
Після опівночі Росія атакувала дронами Одесу.
Очільник ОВА Олег Кіпер написав про пошкодження цивільної інфраструктури й низку пожеж.
Відомо про займання двох поверхів у багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торгівельних павільйонів та АЗС.
Кіпер наголосив, що є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.
Зокрема, мер Геннадій Труханов показав фото понівеченого відомого Приморського бульвару, а Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що горить ринок "Привоз".
- Минулої ночі, з 22 на 23 липня, Черкащина теж була під ворожим ударом. Також росіяни атакували Дніпропетровщину, Сумщину і Харківщину.
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