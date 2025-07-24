Росія вдарила ракетами по Черкасах. В Одесі горить ринок "Привоз" – фото, відео

Уночі Росія гатила ракетами по Черкасах і запускала "шахеди" по Одесі. Дрони били по історичному центру міста, що перебуває під охороною ЮНЕСКО

"Привоз" в Одесі (Фото: ДСНС)

У ніч проти 24 липня і зранку Росія вчергове комбіновано атакує Україну, застосовуючи ракети й дрони різних типів. У Черкасах були пожежі через ракетні удари, а в Одесі горить легендарний ринок внаслідок дронової атаки.

О 04:09 Повітряні сили повідомили про ракети в північній частині Черкащини й закликали перебувати в укриттях.

Згодом очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про кілька пожеж у Черкасах через ракетну атаку. Станом на 06:13 їх уже згасили.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомив про сімох постраждалих, серед них – одна дитина.

Після опівночі Росія атакувала дронами Одесу.

Очільник ОВА Олег Кіпер написав про пошкодження цивільної інфраструктури й низку пожеж.

Відомо про займання двох поверхів у багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торгівельних павільйонів та АЗС.

Кіпер наголосив, що є пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Зокрема, мер Геннадій Труханов показав фото понівеченого відомого Приморського бульвару, а Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що горить ринок "Привоз".

Приморський бульвар (Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова)

Приморський бульвар (Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова)

Приморський бульвар (Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова)