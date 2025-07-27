Через удар росіян по автобусу в Сумській області загинуло три людини – фото

Через удар росіян по автобусу в Сумській області загинуло три людини – фотодоповнено
Три людини стали жертвами російського удару по автобусу з цивільними в Сумській області. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Близько 16:30 росіяни завдали дронового удару по автобусу з мирними мешканцями у районі села Іволжанське Юнаківської громади.
За попередньою інформацією, загинуло три людини. Ще п’ять людей дістали поранень, їм надали медичну допомогу.
Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію.
Сумська обласна прокуратура уточнила, що загинули три жінки, яким 66, 74 та 78 років. У відомстві заявили, що ще близько 20 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Вдень 27 липня окупанти вдарили безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури у Сумській області, через це частина обласного центру залишилася без світла та води. Пізніше стало відомо про удар росіян по автобусу в Сумському районі.
ДОПОВНЕНО О 20:45. Григоров заявив, що загиблі внаслідок атаки росіян на автобус в Іволжанському – мешканки Юнаківської громади. Вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді.
Унаслідок ворожої атаки поранено 19 людей. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані – зараз її оперують.
Загалом в автобусі перебувало 39 пасажирів.
- 26 липня через російський удар по Сумах було пошкоджено будівлю обласної адміністрації.
- У ніч проти 27 липня росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста – постраждало три людини.
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