Через удар росіян по автобусу в Сумській області загинуло три людини – фото

Наслідки атаки (Фото: Сумська обласна прокуратура)

Три людини стали жертвами російського удару по автобусу з цивільними в Сумській області. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Близько 16:30 росіяни завдали дронового удару по автобусу з мирними мешканцями у районі села Іволжанське Юнаківської громади.

За попередньою інформацією, загинуло три людини. Ще п’ять людей дістали поранень, їм надали медичну допомогу.

Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію.

Сумська обласна прокуратура уточнила, що загинули три жінки, яким 66, 74 та 78 років. У відомстві заявили, що ще близько 20 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Вдень 27 липня окупанти вдарили безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури у Сумській області, через це частина обласного центру залишилася без світла та води. Пізніше стало відомо про удар росіян по автобусу в Сумському районі.

ДОПОВНЕНО О 20:45. Григоров заявив, що загиблі внаслідок атаки росіян на автобус в Іволжанському – мешканки Юнаківської громади. Вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді.

Унаслідок ворожої атаки поранено 19 людей. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані – зараз її оперують.

Загалом в автобусі перебувало 39 пасажирів.

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА

26 липня через російський удар по Сумах було пошкоджено будівлю обласної адміністрації.

У ніч проти 27 липня росіяни атакували цивільну інфраструктуру міста – постраждало три людини.