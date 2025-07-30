Росіяни знову вдарили по Сумській обладміністрації

РФ може продовжити спроби знищення будівлі – влада закликає триматися осторонь адміністративних об'єктів та критичної інфраструктури під час тривог

Фото: Telegram Олега Григорова

Росіяни знову вдарили по будівлі Сумської обласної державної адміністрації, через атаку по центру міста є постраждалі. Про це повідомив керівник військової адміністрації Сумщини Олег Григоров.

"Годину тому [близько 13:28] росіяни знову вдарили по будівлі Сумської ОДА. Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували", – написав посадовець.

За його словами, людям надають необхідну допомогу, залучені всі екстренні служби.

Раніше, 25 та 26 липня, росіяни вже атакували будівлю ОДА ударними дронами.

"Росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон", – зазначив Григоров.

Він наголосив: низка ударів по будівлі обладміністрації свідчить, що Росія може продовжити спроби її знищити – відтак, влада просить зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поряд з адмінбудівлями та обʼєктами критичної інфраструктури.

Чиновник додав, що Сумська ОВА працює.

У будівлі обладміністрації розташовується й Сумська міська рада.