Россия массированно ударила по Полтавской области: целилась по энергетике

В Кременчуге гремели десятки взрывов. Целью была энергетическая и транспортная инфраструктура

Последствия в Кременчуге (Фото: Telegram / vitalii_maletskyi)

В ночь на 19 августа россияне массированно атаковали Полтавскую область, в результате чего часть людей остались без света. Об этом сообщили глава областной военной администрации Владимир Когут и мэр города Кременчуг Виталий Малецкий.

Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора.

В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.

Ночью Воздушные силы предупреждали о движении групп ударных дронов, а после 05:00 – о крылатых ракетах курсом на Кременчуг.

Малецкий сообщил, что в городе прогремели "десятки" взрывов, под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура.