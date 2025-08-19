Россия массированно ударила по Полтавской области: целилась по энергетике
В ночь на 19 августа россияне массированно атаковали Полтавскую область, в результате чего часть людей остались без света. Об этом сообщили глава областной военной администрации Владимир Когут и мэр города Кременчуг Виталий Малецкий.
Зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора.
В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.
Ночью Воздушные силы предупреждали о движении групп ударных дронов, а после 05:00 – о крылатых ракетах курсом на Кременчуг.
Малецкий сообщил, что в городе прогремели "десятки" взрывов, под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура.
- 18 августа, в день встречи Зеленского с Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне, Россия ударила по Запорожью баллистикой, убила людей дронами в пятиэтажке в Харькове, разрушила корпус университета в Сумах, повторно атаковала нефтебазу SOCAR возле Одессы.
