Окупанти влаштували масовану дронову атаку на Охтирку: 12 поранених – фото
У ніч проти 20 серпня Росія масовано атакувала безпілотниками місто Охтирка Сумської області, внаслідок чого поранення отримали 12 людей. Про це повідомила Національна поліція.
Серед постраждалих – двоє дітей.
Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.
- У ніч проти 19 серпня, під час переговорів у Вашингтоні, Росія атакувала Україну 270 безпілотниками й 10 ракетами. Зокрема, росіяни масовано вдарили по Полтавській області, внаслідок чого частина людей залишились без світла.
Коментарі (0)