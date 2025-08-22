Росія завдала серію ударів по Костянтинівці. Місто без газу, відновити неможливо – фото
Російські війська вдарили по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого пошкоджено будинки, вже закриту у місті Укрпошту, газопровід та інші об’єкти. Про це повідомили керівник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов та Донецькоблгаз.
Від початку доби 22 серпня росіяни здійснили серію обстрілів: атаки на Костянтинівку відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.
Зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, магазину, будівлі Укрпошти (кілька днів тому, 20 серпня, компанія закрила всі свої відділення у місті через безпекову ситуацію. – Ред.) та газопроводу. Окупанти застосовували FPV-дрони та авіабомби ФАБ-250.
Одного цивільного поранено.
Донецькоблгаз повідомив про чисельні пошкодження внаслідок обстрілу газорозподільної станції, через що робочий тиск в системі газопостачання Костянтинівки утримати не вдалося. Це призвело до припинення розподілу газу споживачам міста.
Через безпекову ситуацію у місті й дефіцит кадрів подальші роботи з відновлення газопостачання є неможливими.
МВА закликає місцевих евакуюватись (звертатись можна за телефонами 050 567 88 87 і 093 420 18 83).
- 20 серпня росіяни вдарили по ринку у Костянтинівці, вбивши трьох людей і поранивши ще чотирьох.
