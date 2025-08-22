РФ нанесла серию ударов по Константиновке. Город без газа, восстановить невозможно – фото

В городе в Донецкой области горят дома, поврежден газопровод и здания Укрпошти, которая выехала из-за опасности за несколько дней до атаки

Фото: Константиновская МВА

Российские войска ударили по Константиновке Донецкой области, в результате чего повреждены дома, уже закрытая в городе Укрпошта, газопровод и другие объекты. Об этом сообщили руководитель Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов и Донецкоблгаз.

С начала суток 22 августа россияне совершили серию обстрелов: атаки на Константиновку происходили в течение нескольких часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.

Зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, магазина, здания Укрпошти (несколько дней назад, 20 августа, компания закрыла все свои отделения в городе из-за ситуации с безопасностью. – Ред.) и газопровода. Оккупанты применяли FPV-дроны и авиабомбы ФАБ-250.

Один гражданский ранен.

Донецкоблгаз сообщил о многочисленных повреждениях в результате обстрела газораспределительной станции, из-за чего рабочее давление в системе газоснабжения Константиновки удержать не удалось. Это привело к прекращению распределения газа потребителям города.

Из-за ситуации с безопасностью в городе и дефицита кадров дальнейшие работы по восстановлению газоснабжения невозможны.

ГВА призывает местных эвакуироваться (обращаться можно по телефонам 050 567 88 87 и 093 420 18 83).

Фото: Константиновская ГВА

Фото: Константиновская ГВА

Фото: Константиновская ГВА

Фото: Константиновская ГВА

Фото: Константиновская ГВА