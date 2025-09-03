Россия ударила артиллерией по Константиновке. Погибло восемь человек, еще шесть ранены

В результате вражеского обстрела по Константиновке погибли три женщины и пять мужчин

Последствия обстрела (Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

3 сентября российские войска обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку в Донецкой области. В результате атаки погибли восемь человек и ранены шесть гражданских, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Оккупанты нанесли удар в период с 10:30 по 11:50. Целью для россиян стал жилой микрорайон.

В результате вражеских атак погибли три 46, 72, 74-летние женщины и пятеро мужчин. Также телесные повреждения получили шесть жителей. Они доставлены в больницу.

Пострадавшие находились по месту жительства, на улице и в магазине.

В населенном пункте также повреждены частный и многоквартирные дома, фасад магазина, торговые павильоны.

Осторожно! Фото чувствительного характера!