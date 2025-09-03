Россия ударила артиллерией по Константиновке. Погибло восемь человек, еще шесть ранены
3 сентября российские войска обстреляли из ствольной артиллерии Константиновку в Донецкой области. В результате атаки погибли восемь человек и ранены шесть гражданских, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Оккупанты нанесли удар в период с 10:30 по 11:50. Целью для россиян стал жилой микрорайон.
В результате вражеских атак погибли три 46, 72, 74-летние женщины и пятеро мужчин. Также телесные повреждения получили шесть жителей. Они доставлены в больницу.
Пострадавшие находились по месту жительства, на улице и в магазине.
В населенном пункте также повреждены частный и многоквартирные дома, фасад магазина, торговые павильоны.
Осторожно! Фото чувствительного характера!
- 20 августа россияне ударили по рынку в Константиновке, убив трех человек и ранив еще четырех.
- 22 августа Россия нанесла серию ударов по Константиновке. В результате обстрела были повреждены газопровод и здания Укрпошти, также горели дома.
