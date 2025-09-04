Россияне нанесли ракетный удар по гуманитарной миссии по разминированию под Черниговом

Россияне нанесли ракетный удар по гуманитарной миссии по разминированию под Черниговомобновлено
Днем 4 сентября россияне нанесли ракетный удар неподалеку от Чернигова, сообщил глава военной администрации города Дмитрий Брижинский.
О взрывах в пределах Чернигова он сообщил в 14:57.
Сначала чиновник написал, что в городе зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия, но впоследствии сообщил, что удар пришелся возле одного из блокпостов.
Данные о пострадавших уточняются.
"Возможны повторные пуски, оставайтесь в укрытиях", – акцентировал глава МВА в 15:10.
УТОЧНЕНО в 15:13. "Ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка. Оставайтесь в укрытиях!", — написал чиновник.
ОБНОВЛЕНО в 15:29. Оккупанты нанесли удар по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые работали на местности, сообщил Брижинский.
На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых.
Новоселовка — село под Черниговом, к северо-востоку от города:
- Оккупанты атаковали беспилотником Запорожье, ранив людей.
- Захватчики ударили по зданию больницы в Константиновке и убили двух человек в населенном пункте Ильиновка неподалеку от города.
- Армия РФ нанесла удары дронами по критической инфраструктуре Сум – частично обесточен областной центр и часть района.
Комментарии (0)