Россияне нанесли ракетный удар по гуманитарной миссии по разминированию под Черниговом

Известно об одном погибшем и двух раненых в результате удара оккупантов по Новоселовке

Фото: Telegram Дмитрий Брижинский

Днем 4 сентября россияне нанесли ракетный удар неподалеку от Чернигова, сообщил глава военной администрации города Дмитрий Брижинский.

О взрывах в пределах Чернигова он сообщил в 14:57.

Сначала чиновник написал, что в городе зафиксировано попадание ракеты на территории предприятия, но впоследствии сообщил, что удар пришелся возле одного из блокпостов.

Данные о пострадавших уточняются.

"Возможны повторные пуски, оставайтесь в укрытиях", – акцентировал глава МВА в 15:10.

УТОЧНЕНО в 15:13. "Ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка. Оставайтесь в укрытиях!", — написал чиновник.

ОБНОВЛЕНО в 15:29. Оккупанты нанесли удар по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые работали на местности, сообщил Брижинский.

На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых.

Новоселовка — село под Черниговом, к северо-востоку от города: