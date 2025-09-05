Росія вдарила по підприємству у Дніпрі. Виникла пожежа – фото

За даними голови Дніпропетровської ОВА, протиповітряна оборона ліквідувала над областю 15 безпілотників

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 5 вересня російські війська атакували дронами Дніпро. Внаслідок атаки на території підприємства спалахнула пожежа, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, вночі Росія масовано атакувала область безпілотниками. Лисак додав, що дроном росіяни вдарили по Покровській громаді на Нікопольщині.

Минулося без постраждалих. Загалом протиповітряна оборона ліквідувала над областю 15 безпілотників.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС