Росія вдарила по підприємству у Дніпрі. Виникла пожежа – фото
У ніч проти 5 вересня російські війська атакували дронами Дніпро. Внаслідок атаки на території підприємства спалахнула пожежа, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, вночі Росія масовано атакувала область безпілотниками. Лисак додав, що дроном росіяни вдарили по Покровській громаді на Нікопольщині.
Минулося без постраждалих. Загалом протиповітряна оборона ліквідувала над областю 15 безпілотників.
- 29 серпня Росія атакувала дронами Дніпро. Внаслідок обстрілу було пошкоджено пожежну частину, також поранено двох мешканців міста.
- 4 вересня росіяни вдарили ракетою по гуманітарній місії з розмінування під Черніговом. Повідомлялося про двох загиблих і п'ятьох поранених.
- Цього ж дня ворог ударив по будівлі лікарні у Костянтинівці, вбито двох людей неподалік від міста.
