Россия ударила по дорожно-ремонтной бригаде в Харьковской области: есть жертвы
Россия атаковала дроном бригаду работников ремонтно-дорожной службы в селе Хотимля Старосалтовской громады Харьковской области. Есть погибшие и раненые, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Враг ударил дроном около 21:30. В результате удара погибли двое 40-летних мужчин и 25-летняя гражданская женщина. Еще двое мужчин в возрасте 32 и 47 лет были ранены и госпитализированы.
Однако по состоянию на 23:00 количество пострадавших возросло – еще один работник ремонтно-дорожной службы обратился к медикам за помощью, сообщил Синегубов.
Примерно в то же время, в которое был нанесен удар по Хотимле, россияне атаковали село Лозовенька Изюмского района, там вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.
- 4 сентября россияне ударили ракетой по гуманитарной миссии разминирования под Черниговом. Сообщалось о двух погибших и пяти раненых.
- Враг ударил по зданию больницы в Константиновке, убиты два человека недалеко от города.
- Оккупанты атаковали дроном Запорожье, в результате чего известно о четырех пострадавших. Повреждены здания и магазины.
