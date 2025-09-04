Россия ударила по дорожно-ремонтной бригаде в Харьковской области: есть жертвы

Ремонт дороги (Иллюстративное фото: Суспільне Донбас)

Россия атаковала дроном бригаду работников ремонтно-дорожной службы в селе Хотимля Старосалтовской громады Харьковской области. Есть погибшие и раненые, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Враг ударил дроном около 21:30. В результате удара погибли двое 40-летних мужчин и 25-летняя гражданская женщина. Еще двое мужчин в возрасте 32 и 47 лет были ранены и госпитализированы.

Однако по состоянию на 23:00 количество пострадавших возросло – еще один работник ремонтно-дорожной службы обратился к медикам за помощью, сообщил Синегубов.

Примерно в то же время, в которое был нанесен удар по Хотимле, россияне атаковали село Лозовенька Изюмского района, там вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Село Хотимля, скриншот