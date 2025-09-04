Росія вдарила по дорожньо-ремонтній бригаді у Харківській області: є жертви
Росія атакувала дроном бригаду працівників ремонтно-дорожньої служби в селі Хотімля Старосалтівської громади Харківської області. Є загиблі та поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ворог вдарив дроном близько 21:30. Внаслідок удару загинули двоє 40-річних чоловіків та 25-річна цивільна жінка. Ще двоє чоловіків віком 32 та 47 років були поранені та госпіталізовані.
Однак станом на 23:00 кількість постраждалих зросла – ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу, повідомив Синєгубов.
Приблизно в той самий час, в який було завдано удару по Хотімлі, росіяни атакували село Лозовенька Ізюмського району, там спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.
- 4 вересня росіяни вдарили ракетою по гуманітарній місії з розмінування під Черніговом. Повідомлялося про двох загиблих та п'ятьох поранених.
- Ворог вдарив по будівлі лікарні у Костянтинівці, вбито двох людей неподалік від міста.
- Окупанти атакували дроном Запоріжжя, внаслідок чого відомо про чотирьох постраждалих. Пошкоджені будівлі та магазини.
