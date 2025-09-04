Росія вдарила по дорожньо-ремонтній бригаді у Харківській області: є жертви

Серед трьох загиблих одна цивільна жінка та ще двоє ремонтників, повідомила влада

Ремонт дороги (Иллюстративное фото: Суспільне Донбас)

Росія атакувала дроном бригаду працівників ремонтно-дорожньої служби в селі Хотімля Старосалтівської громади Харківської області. Є загиблі та поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог вдарив дроном близько 21:30. Внаслідок удару загинули двоє 40-річних чоловіків та 25-річна цивільна жінка. Ще двоє чоловіків віком 32 та 47 років були поранені та госпіталізовані.

Однак станом на 23:00 кількість постраждалих зросла – ще один працівник ремонтно-дорожньої служби звернувся до медиків по допомогу, повідомив Синєгубов.

Приблизно в той самий час, в який було завдано удару по Хотімлі, росіяни атакували село Лозовенька Ізюмського району, там спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Село Хотімля, скриншот