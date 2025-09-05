Росія запустила по Україні 157 дронів і сім ракет: є влучання
У ніч проти 5 вересня Росія атакувала Україну 157 дронами та сімома ракетами. Є влучання у кількох локаціях, повідомили в Повітряних силах.
Шість зенітних керованих ракет С-300 ворог запустив з Курської області, а керовану авіаційну ракету Х-59 – з Воронезької області.
За попередніми даними станом на 09:00 збито або подавлено 121 ворожий "шахед" і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Проте є влучання семи ракет і 35 дронів на 10 локаціях. Ще один БпЛА станом 09:00 перебуває в повітрі.
У Чернігівській області росіяни влучили по критичній інфраструктурі у Новгород-Сіверській громаді, повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За його словами, попередньо без енергопостачання частина населених пунктів району, виникло чотири пожежі.
"Критично важливі заклади переводяться на альтернативне електропостачання. За необхідності будуть розгорнуто пункти незламності", – повідомив він.
Також Росія вдарила по підприємству у Дніпрі, на його території виникла пожежа. Над областю було збито 15 безпілотників.
- 4 вересня росіяни вдарили ракетою по гуманітарній місії з розмінування під Черніговом. Повідомлялося про двох загиблих і п'ятьох поранених.
- Ворог ударив по будівлі лікарні у Костянтинівці, вбито двох людей неподалік від міста.
- Окупанти атакували дроном Запоріжжя, внаслідок чого відомо про чотирьох постраждалих. Пошкоджені будівлі й магазини.
- Під вечір Росія вдарила по дорожньо-ремонтній бригаді у Харківській області. Три людини загинули, ще три поранені.
Коментарі (0)