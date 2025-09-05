Росія запустила по Україні 157 дронів і сім ракет: є влучання

Станом на 09:00 в повітрі фіксувався ще один ворожий дрон

Пожежа у Дніпропетровській області (Фото: ДСНС)

У ніч проти 5 вересня Росія атакувала Україну 157 дронами та сімома ракетами. Є влучання у кількох локаціях, повідомили в Повітряних силах.

Шість зенітних керованих ракет С-300 ворог запустив з Курської області, а керовану авіаційну ракету Х-59 – з Воронезької області.

За попередніми даними станом на 09:00 збито або подавлено 121 ворожий "шахед" і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Проте є влучання семи ракет і 35 дронів на 10 локаціях. Ще один БпЛА станом 09:00 перебуває в повітрі.

У Чернігівській області росіяни влучили по критичній інфраструктурі у Новгород-Сіверській громаді, повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За його словами, попередньо без енергопостачання частина населених пунктів району, виникло чотири пожежі.

"Критично важливі заклади переводяться на альтернативне електропостачання. За необхідності будуть розгорнуто пункти незламності", – повідомив він.

Також Росія вдарила по підприємству у Дніпрі, на його території виникла пожежа. Над областю було збито 15 безпілотників.