Россия запустила по Украине 150 дронов. Есть попадания в девяти локациях
Российские войска в ночь на 2 сентября запустили по Украине 150 дронов. В результате атаки зафиксировано попадание в девяти локациях, сообщили в Воздушных силах.
По состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила/подавила 120 дронов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксированы попадания 30 БпЛА на девяти локациях, а также падения сбитых (обломки) на пяти локациях.
Сообщалось, что в ночь на 2 сентября российские войска атаковали дронами Сумы и Белую Церковь.
В частности, в Киевской области в результате атаки возник пожар. Также там обнаружили тело погибшего мужчины во время ликвидации пожара гаражного кооператива.
В Сумах дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе. В результате атаки возник масштабный пожар. Также известно о раненых, среди них ребенок.
Кроме того, Россия атаковала дронами и артиллерией общины Днепропетровской области. Как сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак, в результате обстрела изуродованы пятиэтажка и админздание.
Также известно о раненом мужчине: ему оказали помощь, будет лечиться амбулаторно.
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, в частности Киев. В столице последствия зафиксировали в семи районах, известно о 14 погибших, среди них трое детей. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд. Также повреждены здания представительства ЕС и British Council.
- В ночь на 30 августа Россия атаковала Запорожье, Днепр и Павлоград. В Запорожье есть погибшая, горели дома, известно о 24 пострадавших.
- В ночь на 31 августа Россия ударила дронами по энергетике Черноморска в Одесской области. Почти 30 000 человек остались без света, есть раненый.
