Россия запустила по Украине 150 дронов. Есть попадания в девяти локациях

ПВО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Российские войска в ночь на 2 сентября запустили по Украине 150 дронов. В результате атаки зафиксировано попадание в девяти локациях, сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила/подавила 120 дронов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксированы попадания 30 БпЛА на девяти локациях, а также падения сбитых (обломки) на пяти локациях.

Сообщалось, что в ночь на 2 сентября российские войска атаковали дронами Сумы и Белую Церковь.

В частности, в Киевской области в результате атаки возник пожар. Также там обнаружили тело погибшего мужчины во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

В Сумах дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе. В результате атаки возник масштабный пожар. Также известно о раненых, среди них ребенок.

Кроме того, Россия атаковала дронами и артиллерией общины Днепропетровской области. Как сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак, в результате обстрела изуродованы пятиэтажка и админздание.

Также известно о раненом мужчине: ему оказали помощь, будет лечиться амбулаторно.