Россия ударила дронами по Сумам и Белой Церкви. Есть погибший и раненые

В результате российского обстрела в Сумах среди раненых ребенок

Пожар в Киевской области (Фото: facebook.com/volodymyr.vovkotrub)

В ночь на 2 сентября российские войска атаковали дронами Сумы и Белую Церковь. В Киевской области в результате обстрела погиб человек, в Сумах есть раненые, среди них ребенок, сообщают в областных военных администрациях.

По данным секретаря Белоцерковского городского совета Владимира Вовкотруба, в Киевской области в результате атаки возник пожар.

Тело погибшего мужчины обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.

Пожар в Белой Церкви (Фото:t.me/Mykola_Kalashnyk)

Пожар в Белой Церкви (Фото:t.me/Mykola_Kalashnyk)

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что российские ударные беспилотники попали по нежилым зданиям в Заречном районе города Сумы. В результате атаки возник масштабный пожар.

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь добавил, что рядом расположен детский сад. Также он сообщил о раненых.

Позже начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко заявил, что в результате обстрела разрушено помещение торгового ряда.

В частности повреждены четыре жилых здания, выбито около 50 окон.

Кроме того, есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них – ребенок. Пожар уже ликвидировали.