Россия ударила дронами по Сумам и Белой Церкви. Есть погибший и раненые
В ночь на 2 сентября российские войска атаковали дронами Сумы и Белую Церковь. В Киевской области в результате обстрела погиб человек, в Сумах есть раненые, среди них ребенок, сообщают в областных военных администрациях.
По данным секретаря Белоцерковского городского совета Владимира Вовкотруба, в Киевской области в результате атаки возник пожар.
Тело погибшего мужчины обнаружили во время ликвидации пожара гаражного кооператива.
Начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что российские ударные беспилотники попали по нежилым зданиям в Заречном районе города Сумы. В результате атаки возник масштабный пожар.
Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь добавил, что рядом расположен детский сад. Также он сообщил о раненых.
Позже начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко заявил, что в результате обстрела разрушено помещение торгового ряда.
В частности повреждены четыре жилых здания, выбито около 50 окон.
Кроме того, есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них – ребенок. Пожар уже ликвидировали.
- В ночь на 31 августа Россия ударила дронами по энергетике Черноморска в Одесской области. Почти 30 000 человек остались без света, есть раненый.
- В целом враг выпустил по Украине 142 дрона, из которых 126 были обезврежены. Зафиксированы попадания 16 ударных БпЛА на 10 локациях.
Комментарии (0)