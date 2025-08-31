Враг ударил по Украине 142 дронами. Большая часть обезврежена, но есть попадания
Россия ударила по Украине 142 ударными дронами в ночь на 31 августа. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большую часть, но есть попадания, сообщили в Воздушных силах.
Оккупанты начали бить ударными дронами типа "шахед" и БпЛА-имитаторами различных типов с 21:00 30 августа. По состоянию на 09:00 31 августа сбито или подавлено 126 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а падение сбитых или обломков – на шести локациях.
По данным руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, враг атаковал Днепр, Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую и Мировскую громады Никопольского района. В результате 46-летний мужчина пострадал и в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Повреждены два многоквартирных дома и нежилое здание. Разбиты семь частных домов, семь хозяйственных построек, еще одна – уничтожена. Задело также два гаража, линии электропередач и газопроводы.
По Синельниково россияне ударили БпЛА, возник пожар, который уже укрощен. В Покровской поселковой общине ранена 58-летняя женщина, горела крыша частного дома.
В Сумской области также есть пострадавшие из-за атак дронами и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в ОВА. В Дружбовской общине из-за удара вражеского дрона пострадал 62-летний мужчина, поврежден частный жилой дом.
В Путивльской общине повреждены частные жилые дома и автомобиль, а в Шосткинской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры.
- В ночь на 31 августа Россия ударила дронами по энергетике Черноморска в Одесской области. Почти 30 000 человек остались без света, есть раненый. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.
Комментарии (0)