Враг ударил по Украине 142 дронами. Большая часть обезврежена, но есть попадания

Из-за вражеских атак пострадали люди и гражданская инфраструктура

Атака по Днепропетровской области (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Россия ударила по Украине 142 ударными дронами в ночь на 31 августа. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большую часть, но есть попадания, сообщили в Воздушных силах.

Оккупанты начали бить ударными дронами типа "шахед" и БпЛА-имитаторами различных типов с 21:00 30 августа. По состоянию на 09:00 31 августа сбито или подавлено 126 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, а падение сбитых или обломков – на шести локациях.

По данным руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, враг атаковал Днепр, Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую и Мировскую громады Никопольского района. В результате 46-летний мужчина пострадал и в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Повреждены два многоквартирных дома и нежилое здание. Разбиты семь частных домов, семь хозяйственных построек, еще одна – уничтожена. Задело также два гаража, линии электропередач и газопроводы.

По Синельниково россияне ударили БпЛА, возник пожар, который уже укрощен. В Покровской поселковой общине ранена 58-летняя женщина, горела крыша частного дома.

Атака на Днепропетровщину (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В Сумской области также есть пострадавшие из-за атак дронами и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в ОВА. В Дружбовской общине из-за удара вражеского дрона пострадал 62-летний мужчина, поврежден частный жилой дом.

В Путивльской общине повреждены частные жилые дома и автомобиль, а в Шосткинской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры.