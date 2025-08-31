Ворог ударив по Україні 142 дронами. Більша частина знешкоджена, але є влучання

Через ворожі атаки постраждали люди та цивільна інфраструктура

Атака по Дніпропетровській області (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Росія вдарила по Україні 142 ударними дронами в ніч проти 31 серпня. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшу частину, але є влучання, повідомили в Повітряних силах.

Окупанти почали бити ударними дронами типу "шахед" і БпЛА-імітаторами різних типів з 21:00 30 серпня. Станом на 09:00 31 серпня збито або подавлено 126 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а падіння збитих або уламків – на шести локаціях.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, ворог атакував Дніпро, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Мирівську громади Нікопольського району. Внаслідок цього 46-річний чоловік постраждав й у важкому стані доправлений до лікарні.

Пошкоджені два багатоквартирні будинки й нежитлова будівля. Потрощені сім приватних будинків, сім господарських споруд, ще одна – знищена. Зачепило також два гаражі, лінії електропередач й газогони.

По Синельниковому росіяни вдарили БпЛА, виникла пожежа, яка вже приборкана. У Покровській селищній громаді поранена 58-річна жінка, горів дах приватного будинку.

Атака на Дніпропетровщину (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

У Сумській області також є постраждалі через атаки дронами та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, повідомили в ОВА. У Дружбівській громаді через удар ворожого дрону постраждав 62-річний чоловік, пошкоджено приватний житловий будинок.

У Путивльській громаді пошкоджено приватні житлові будинки й автомобіль, а у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.