Росія вдарила дронами по енергетиці Чорноморська, майже 30 000 людей без світла – відео

Критичні об'єкти в місті працюють від генераторів, відновленням енергомережі вже займаються

Атака по Чорноморську (Фото: ДСНС)

Росія атакувала дронами Одеську область у ніч проти 31 серпня. Пошкоджена енергетична інфраструктура, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Найбільше постраждало місто Чорноморськ і його околиці. Через ворожий удар понад 29 000 абонентів перебувають без електроенергії. Критична інфраструктура в місті працює від генераторів. Уже розпочато роботи з відновлення.

Також пошкоджені приватні будинки й адміністративні приміщення, постраждала одна людина.

На обʼєктах енергетичної інфраструктури спалахнули пожежі, повідомили в ДСНС. Їх ліквідували вогнеборці спільно з добровольцями.

Фото: ДСНС