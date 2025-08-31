Росія вдарила дронами по енергетиці Чорноморська, майже 30 000 людей без світла – відео
Росія атакувала дронами Одеську область у ніч проти 31 серпня. Пошкоджена енергетична інфраструктура, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Найбільше постраждало місто Чорноморськ і його околиці. Через ворожий удар понад 29 000 абонентів перебувають без електроенергії. Критична інфраструктура в місті працює від генераторів. Уже розпочато роботи з відновлення.
Також пошкоджені приватні будинки й адміністративні приміщення, постраждала одна людина.
На обʼєктах енергетичної інфраструктури спалахнули пожежі, повідомили в ДСНС. Їх ліквідували вогнеборці спільно з добровольцями.
- 30 серпня Росія атакувала Україну 582 ракетами та дронами, силам ППО вдалося знешкодити 548 цілей. Від нічної атаки постраждала більша частина областей України, а саме 14.
- Через ворожу атаку в Запоріжжі загинула людина ще 34 поранені, в Павлограді й Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об'єкти.
Коментарі (0)