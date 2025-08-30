Росія атакувала Україну 582 ракетами та дронами: ППО знешкодила 548 цілей

Ворог використав понад 530 дронів і 43 ракети для атаки по українських містах

Росія вдарила в будинок у Запоріжжі (Фото: ДСНС)

Росія вдарила по Україні в ніч проти 30 серпня 582 засобами повітряного нападу. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 548 ворожих цілей, повідомили в Повітряних силах.

Ворог запустив 537 дронів різних типів і вісім балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Ростовської області та Краснодарського краю. Також використав для атаки 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного й морського базування: Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59, які запускав з Саратовської області, акваторії Чорного моря та тимчасово окупованої Запорізької області.

Станом на 09:00 силами ППО збито або подавлено 548 повітряних цілей:

→ 510 "шахедів" і дронів-імітаторів різних типів;

→ шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

→ 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59.

Зафіксовано влучання п'яти ракет і 24 ударних дронів на семи локаціях, а падіння збитих БпЛА або їх уламків – на 21 локації.

Проте атака ще триває, в повітряному просторі є декілька російських БпЛА, зазначили військові.