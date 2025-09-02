Росія вдарила дронами по Сумах і Білій Церкві. Є загиблий та поранені

Пожежа на Київщині (Фото: facebook.com/volodymyr.vovkotrub)

У ніч проти 2 вересня російські війська атакували дронами Суми та Білу Церкву. На Київщині внаслідок обстрілу загинула людина, у Сумах є поранені, серед них дитина, повідомляють в обласних військових адміністраціях.

За даними секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба, у Київській області внаслідок атаки виникла пожежа.

Тіло загиблого чоловіка виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових і виробничих підприємств.

Пожежа у Білій Церкві (Фото:t.me/Mykola_Kalashnyk)

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що російські ударні безпілотники влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста Суми. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Виконувач обовʼязків міського голови Сум Артем Кобзар додав, що поруч розташований дитячий садочок. Також він повідомив про поранених.

Пізніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко заявив, що внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду.

Зокрема пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон.

Крім того, є постраждалі, які звернулися по амбулаторну допомогу, серед них – дитина. Пожежу вже ліквідували.